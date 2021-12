Czipy dla zaszczepionych? Oto paszporty covidowe wszczepiane pod skórę

Hannes Sjöblad, dyrektor ds. dystrybucji szwedzkiej firmy, którego wypowiedź przytacza serwis DailySceptic.org, przekonuje, że zaletą czipu są wygoda i dostępność, ponieważ eliminuje on konieczność noszenia przy sobie określonych dokumentów czy cyfrowych kodów QR zapisanych na smartfonie.

Implanty to bardzo wszechstronna technologia, którą można wykorzystywać do wielu różnych rzeczy, a obecnie wygodnie byłoby mieć przy sobie zawsze dostępny paszport covidowy – mówi Sjöblad. Firma Epicentre zwraca uwagę, że w tej chwili wiele miejsc, restauracji, barów, sal koncertowych i muzeów w Stanach Zjednoczonych wymaga od odwiedzających przed wejściem do budynku przedstawienia statusu szczepień. Paszport w formie czipu ma w założeniu Szwedów maksymalnie uprościć prezentowanie tych informacji.