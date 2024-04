Chromecast 4K w nowej wersji. Co szykuje dla nas Google?

Google Chromecast 4K 2024 to najnowsza edycja przystawki do telewizorów, która wprowadza szereg ulepszeń w porównaniu do swojego i tak udanego poprzednika. Jeśli twój stary telewizor nadal działa sprawnie i jesteś zadowolony z jakości obrazu, nie ma potrzeby go wymieniać. Wystarczy, że zaopatrzysz się w kompaktową przystawkę smart TV.