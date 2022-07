Co dalej z iPadem? Ross Young ujawnia plany Apple

Apple to niekwestionowany lider rynku urządzeń mobilnych. Na plany giganta spoglądają oczy ekspertów z całego świata. Jednym z nich jest Ross Young, założyciel i prezes DSCC (Display Supply Chain Consultants), firmy specjalizującej się w badaniu wyświetlaczy. Wystąpił on w podcaście The MacRumors Show, gdzie zdradził plotki na temat nadchodzących zmian w iPadach’ach oraz innych produktach Apple.