Co dalej ze smartwatchami Apple? Tim Cook odpowiada

Od pewnego czasu media są pełne doniesień o domniemanym naruszeniu praw autorskich przez firmę Apple. W ich inteligentnych zegarkach zastosowano technologię mierzenia poziomu tlenu we krwi, którą zarejestrowała jako patent firma Masimo. Spodziewano się, że Apple po prostu zakupi prawa do korzystania z tego patentu. Jednak rzeczywistość może okazać się zupełnie inna.

W efekcie miałoby to zakończyć zakaz importu zegarków Apple Watch. Chodzi o smartwatche wyposażone w czujnik saturacji, czyli sensor mierzący poziom tlenu we krwi. Amerykański gigant zdecydował się po prostu wyłączyć tę funkcję w oprogramowaniu zegarków.

Warto wspomnieć, że dyrektor generalny Masimo również podzielił się informacjami o planach swojej firmy. Ta z kolei jest gotowa do zawarcia z Apple pewnego rodzaju umowy. Prawdopodobnie chodzi o możliwość otrzymywania opłat za każdy sprzedany smartwatch wyposażony w sensor poziomu tlenu opatentowany przez Masimo.

Wyłączenie czujników do pomiaru saturacji krwi ma charakter tymczasowy. Podczas transmisji na żywo w telewizji CNBC, Tim Cook ogłosił, że jego firma nie ustanie w walce o prawa przed sądem. Pomimo że Apple przegrało proces z Masimo, obecnie skupia się na złożeniu skutecznej apelacji.

Pierwszy człowiek z supermocami Neuralinka. Oto, co daje mu "Telepathy"

Pierwszy człowiek z supermocami Neuralinka. Oto, co daje mu "Telepathy"

Debaty dotyczące zakazu importu niektórych modeli Apple Watch są fascynujące. Warto jednak pamiętać, że dotyczy to tylko urządzeń dostępnych na rynku amerykańskim. Mowa o dwóch najnowszych modelach tej marki:

Na terenie Stanów Zjednoczonych można jednak bez problemu nabyć oba modele smartwatchy. Pod względem technicznym nie różnią się one od wersji prezentowanych podczas premiery. Apple dezaktywowało "sporny" czujnik poziomu tlenu we krwi dzięki aktualizacji oprogramowania. Prawdopodobnie równie szybko firma będzie mogła usunąć blokadę działania tego sensora. Apple nie potwierdza tego oficjalnie, ale prawdopodobnie jest to część ich strategii na wypadek zwycięstwa w sądzie.