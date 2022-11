Co to jest Dunkelflaute? Przez pogodę zabraknie nam prądu

Dunkelflaute to poważny problem dla sektora energii odnawialnej. O występowaniu tego zjawiska mówi się, gdy sytuacja pogodowa sprawia, że instalacje wiatrowe oraz solarne nie wytwarzają energii lub wytwarzają jej niewielką ilość. Chodzi przede wszystkim o gęste zachmurzenie i brak wiatru, które utrzymują się dłużej niż jeden dzień.

Zgodnie z komunikatem Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Polsce mieliśmy styczność z Dunkelflaute w okresie od 24 do 27 listopada. PSE S.A. poinformowały, że "od rana 24.11 generacja z 9000 MW mocy farm wynosiła 30-50 MW". Taka sytuacja, powodowana niską wietrznością utrzymywała się do 27.11. Dodatkowo duże zachmurzenie obserwowane w naszym kraju i pora roku wpływały na możliwości wytarzania energii przez instalacje fotowoltaiczne .

Badania przeprowadzone przez ekspertów z holenderskiego Delft University of Technology, zrealizowane w jedenastu państwach z regionów Morza Północnego oraz Morza Bałtyckiego i wykorzystujące dane meteorologiczne i energetyczne wykazały, że Dunkelflaute dłuższe niż 24 godziny najczęściej zdarzają się w listopadzie, grudniu oraz styczniu. Zazwyczaj w skali roku ich średnia długość nie przekracza 50-100 godzin.

Eksperci z Delft University of Technology zwrócili uwagę, że wiedza na temat Dunkelflaute jest potrzebna, aby określić pewne, powtarzające się wzorce i przygotować się na takie przyszłe zdarzenia. Jest to istotne, bo Europa planuje kolejne inwestycje w energię odnawialną, a zwłaszcza energię wiatrową i słoneczną. Badacze zaznaczają, że do 2030 r. może ona wytwarzać 1/3 całkowitego, europejskiego zapotrzebowania na energię.