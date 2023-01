Co zwiększa ryzyko pożaru instalacji fotowoltaicznej? Naukowcy ostrzegają

Instalacje fotowoltaiczne to oczywiście bardzo korzystne rozwiązanie dla środowiska oraz konsumentów, jednak wspominaliśmy także o tym, że wiąże się z nimi ryzyko pożarowe i warto wtedy wiedzieć, jak się zachować . Na wstępie jednak należy przypomnieć, że prawidłowo zamontowane panele fotowoltaiczne nie stanowią zagrożenia. Niestety brak odpowiednich przepisów sprawia, że 90 proc. Polaków ma je montowane niepoprawnie .

"U nas często kładzie się moduły plastikowe praktycznie bezpośrednio na blachę trapezową, która jeszcze do tego bywa powlekana powlekana polipropylenem, w takim przypadku wystarczy dosłownie jedna iskra i zaraz wszystko się pali", wyjaśniał nam ekspert .

Do innych ciekawych wniosków doszli naukowcy z Norwegii, którzy w 2021 sprawdzali w jaki sposób na pożar powstały na powierzchni dachu będzie oddziaływać obecność zainstalowanych równolegle paneli fotowoltaicznych. Generalnie doszli do wniosku, że panele zamontowane w sposób równoległy do dachu mogą wpływać na dynamikę rozprzestrzeniania się pożaru.