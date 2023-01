Fotowoltaika a pożary. Na to trzeba zwrócić szczególną uwagę

Zagrożenie pożarowe związane z instalacjami fotowoltaicznymi wynika przede wszystkim z wadliwych materiałów lub błędnego montażu paneli słonecznych. Winę za to ponoszą słabej jakości złącza MC4, a także to, że instalatorzy starają się czasem chodzić na skróty. W wyniku gromadzenia się energii może dojść do pojawienia się łuku elektrycznego i płomienia. Jak pisał Karol Kołtowski, pożarom można zapobiec dzięki nowemu rozwiązaniu oferowanemu przez Columbus, jedną z większych firm zajmujących się fotowoltaiką w Polsce. Chodzi o wprowadzone w sierpniu specjalne osłony, które służą do zabezpieczania złącz MC4.