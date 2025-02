Czerwona linka w bagażniku. Na ratunek w przypadku awarii

Choć linka jest rozwiązaniem awaryjnym, nie stanowi stałej alternatywy dla naprawy systemu. Koszt nowego siłownika to zaledwie od kilkudziesięciu do ok. 100 zł. Wraz z kosztami robocizny całkowity wydatek nie powinien przekroczyć 200 zł. Warto jednak pamiętać o utrzymaniu sprawności systemu wlewu paliwa, by unikać takich sytuacji w przyszłości.