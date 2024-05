Czy Microsoft szykuje kolejną zmianę w Windows 11? Zobacz, co znaleziono w testowej wersji beta

Na te zmiany w Eksploratorze plików Windows 11 zwraca uwagę serwis Neowin, powołując się na wpis użytkownika PhantomOcean3 w serwisie X. Użytkownik ten ma zaś już na koncie wykrycie kilku ukrytych funkcji w testowych wersjach. Nowy Eksplorator plików zaobserwowano w kompilacji 22635.3640 Beta i jest on domyślnie wyłączony. Co ciekawe, nowy widok w Eksploratorze plików będzie dzielony poziomo, co ma na celu usprawnienie nawigacji i szybszy dostęp do często używanych plików.