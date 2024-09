Jak wymienić baterię w telefonie? Wbudowana bateria nie jest przeszkodą

Smartfony towarzyszą nam na każdym kroku, a ich działanie w dużej mierze zależy od kondycji baterii. Jeśli zauważysz, że bateria w Twoim telefonie coraz szybciej się rozładowuje lub urządzenie niespodziewanie się wyłącza, to może być znak, że wymaga ona wymiany. Na szczęście, nawet w modelach z wbudowaną baterią, wymiana nie jest przeszkodą – można to zrobić samodzielnie lub oddać telefon do serwisu. W tym artykule wyjaśnimy, kiedy warto wymienić baterię i jak to zrobić krok po kroku.