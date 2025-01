Czy pionowe turbiny wiatrowe zrewolucjonizują energetykę? Jest szansa

Portal interestingengineering.com przybliża działalność szwajcarskiej firmy Agile Wind Power, zajmującej się produkcją tych nowoczesnych turbin. Ich cechą jest zdolność do generowania większej ilości energii przy jednoczesnym mniejszym hałasie i zredukowanym wpływie na zwierzęta – co często podnoszą przeciwnicy tego rodzaju energii.

Dzięki takiej regulacji możliwe jest utrzymanie niskiej prędkości obrotowej, co skutkuje nawet trzykrotnie niższym poziomem hałasu. Dodatkową zaletą jest łatwiejszy transport i instalacja, a także zminimalizowany wpływ na ptaki i nietoperze, co umożliwia ustawianie turbin bliżej terenów zamieszkałych czy w trudno dostępnych miejscach. Według Interesting Engineering pionowe turbiny powodują o 90 proc. mniej obrażeń u fauny dzięki ich niższej prędkości obrotowej, co pozwala ptakom i nietoperzom szybciej je zauważyć.