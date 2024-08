Czy twój organizm wytrzyma upał? Granice są niższe biż myślisz

Długotrwałe przebywanie w ekstremalnie wysokich temperaturach prowadzi do tego, że pot przestaje skutecznie parować ze skóry. Na tym właśnie polega kluczowy mechanizm chłodzenia naszego organizmu. Brak skuteczności tego procesu może prowadzić do udaru cieplnego, niewydolności organów, a w ostatecznym przypadku nawet do śmierci.