CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, będzie obszerną bazą danych zawierającą informacje na temat sposobu ogrzewania wszystkich budynków w Polsce. Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości.

Od 1 lipca 2021 roku możliwe jest składanie deklaracji do CEEB. W przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed tą datą ostateczny termin na ich zgłoszenie to 30 czerwca 2022 roku. Urządzenia grzewcze uruchomione po tej dacie należy zgłosić w terminie 14 dni od daty uruchomienia. Deklaracje można przesyłać drogą elektroniczną, a także składać w formie papierowej w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy.

W deklaracji, którą należy zgłosić do CEEB wyszczególniono jedenaście pozycji, spośród których należy wybrać te, które są zainstalowane w budynku. Konieczne jest wpisanie także liczby zainstalowanych i eksploatowanych źródeł, a także zaznaczenie ich funkcji - czy służą do ogrzewania budynku, czy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.