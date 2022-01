Koszty ogrzewania 2022. Porównanie technologii grzewczych

Rok 2022 to rok podwyżek i nie da się tego ukryć. Sen z powiek Polakom spędzają nie tylko ceny paliw na stacjach benzynowych, ale także ceny energii elektrycznej, gazu i węgla, które przekładają się na roczny koszt ogrzewania. Każdy ma nadzieję, że niskie temperatury nie wrócą i chociaż dzięki temu uda się obniżyć koszty ogrzewania w 2022 roku.

Przykładowy dom, dla którego wykonana została kalkulacja, to budynek wybudowany według warunków technicznych z 2014 roku o powierzchni 150 metrów kwadratowych. Mieszka w nim czteroosobowa rodzina, która zużywa w sumie 200 litrów ciepłej wody użytkowej dziennie. Kalkulacja nie uwzględnia obniżki VAT na energię elektryczną (do końca marca stawka zostanie obniżona z 23 do 5 procent).