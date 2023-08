Dom stanie się baterią. Jest sposób na magazynowanie energii w murach

Uwagę uczonych przykuła znana od starożytnych czasów mieszanka składająca się z cementu, wody, soli i sadzy. Przez setki lat nasi przodkowie wyrabiali w ten sposób zaprawę będącą ekwiwalentem naszego dzisiejszego betonu. Archeologowie nadal są pod wrażeniem tego, jak solidny i trwały był to materiał. Okazuje się, że ta sama receptura może posłużyć nam dziś do budowy domów, które będą w stanie przechować w murach ładunek elektryczny, możliwy do wykorzystania później do zasilenia domowych urządzeń. W praktyce czyniłoby to z naszych domów duże baterie cementowe.