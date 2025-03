Domowy test kartki. Sprawdź, czy twoja wentylacja działa prawidłowo

Niestety, nawet systematyczne wietrzenie mieszkania nie będzie skuteczne, jeśli podstawowy system wentylacyjny nie działa prawidłowo. Braki w jego funkcjonowaniu odczujemy najsilniej w miejscach takich jak łazienki i kuchnie , gdzie kluczowe jest usuwanie zapachów oraz wilgoci. Nadmierna wilgoć może prowadzić do rozwoju pleśni, która pojawia się na ścianach jako brunatne lub zielone plamy. Jest to nie tylko nieestetyczne, ale także szkodliwe dla zdrowia.

Kratka wentylacyjna często traktowana jest jako ozdoba, a nie funkcjonalny element, co prowadzi do zapomnienia o jej rzeczywistej roli. Należy regularnie czyścić kratki wentylacyjne, ponieważ nagromadzony kurz znacząco ogranicza przepływ powietrza. Warto co jakiś czas przetrzeć kratkę, a nawet zdemontować i dokładnie wyczyścić z zalegającego brudu, aby zapobiec problemom z wilgocią.