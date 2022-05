Drogi prąd i gaz to zagrożenie dla jakości powietrza w Polsce

Marcin Gnat z Airly, firmy odpowiedzialnej za system monitorowania jakości powietrza, zwraca uwagę, że zła jakość powietrza to domena nie tylko wielkich miast. Występuje ono także tam, gdzie kolejne miejscowości ulokowane są blisko siebie lub dany teren jest ukształtowany w określony sposób. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w Małopolsce, gdzie miasta są w nieckach, przez co trudno je przewietrzyć. Gęsta zabudowa to problem Śląska.