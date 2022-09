Drony FPV. Dla kogo dron wyścigowy będzie dobry?

Dron FPV, co to jest? Czy warto zainteresować się takimi urządzeniami i komu spodobają się najbardziej? Poniżej wyjaśniamy podstawowe różnice między FPV oraz zwykłymi sprzętami.

Dron FPV to określenie nawiązujące do anglojęzycznego first-person view, czyli widok z perspektywy pierwszej osoby. Wszystko sprowadza się do tego, że właściciele tej odmiany dronów z zasady skupiają się na bardziej ryzykownych, efektownych przelotach o dużej prędkości i bardzo często korzystają przy tym z gogli oferujących widok FPV.

Świetny przykład możliwości drona FPV został pokazany np. na kanale YouTube o nazwie D3B8. Filmik o nazwie Fast & Low - FPV Freestyle ukazuje szybkość połączoną z ryzykownymi przelotami tuż obok przeszkód.

Drony FPV a zwykłe drony. Podstawowe różnice

Można kupić gotowe modele dronów FPV lub zdecydować się na takie, które trzeba składać samemu. Właściciele urządzeń FPV często lubią modyfikować swoje drony, a bardziej brawurowy styl latania sprawia, że ostatecznie i tak trzeba nanosić własnoręczne poprawki, naprawiać uszkodzone elementy i tak dalej. Krótko mówiąc, umiejętność majsterkowania przy dronie FPV może zwrócić się z nawiązką.

Zwykłe drony mają stabilizowany lot, wiele funkcji wyręczających użytkownika z trudów związanych z lataniem, a nawet sensory bezpieczeństwa, które w połączeniu z odpowiednimi algorytmami zatrzymują urządzenie zanim dojdzie do potencjalnej kolizji. Podobnie jest z tematem nagrywania filmów, bo standardowe drony zapewniają bardziej filmowy efekt ze stabilizowanym obrazem oraz spokojniejszym stylem latania.

Po drugiej stronie barykady znajdują się właśnie drony FPV, które można określić mianem wyścigowych. Ma to związek z faktem, że są zdolne do osiągania znacznie większych prędkości, często przekraczających 100 km/h. Tego typu sprzęty z zasady nie są ograniczane algorytmami bezpieczeństwa, które ograniczają wolność w zakresie sterowania, więc można powiedzieć, że jest to niewątpliwą zaletą podczas bardziej widowiskowego latania. Oczywiście dodatkowo stanowi to również potencjalną wadę, ponieważ drony FPV po prostu łatwiej rozbić o jakąś przeszkodę i trudniej nauczyć się nimi latać, jako że nie ma w nich tylu ułatwień, co w standardowych dronach. Najczęściej modele z rodziny FPV mają również krótszą żywotność baterii.

Czy dron FPV jest dla mnie odpowiedni?

Osoby zastanawiające się dla kogo są drony FPV, mogą spojrzeć na to mniej więcej w taki uproszczony sposób. Każdy, kto nie ma problemów z odczuwalnie wyższym ryzykiem rozbicia swojego latającego urządzenia, będzie mógł brać pod uwagę drony FPV. Dodatkowo są to sprzęty przeznaczone dla osób zainteresowanych bardzo szybkim lataniem, potencjalnie sprawiającym dużo satysfakcji, ale też bardziej wymagającym. Innymi słowy, trudniej nauczyć się efektywnej obsługi typowego drona FPV i trzeba przeznaczyć na to więcej czasu.

Takie urządzenia mogą być odpowiednie także dla profesjonalistów, którzy mają potrzebę nagrywania szybko poruszających się obiektów. Może to być na przykład konieczność sfilmowania samochodu rajdowego, który rozwija dużą prędkość, a nasz dron musi za tym nadążyć. Oczywiście to tylko przykład, który ma zasugerować potencjalne zastosowania dla FPV.

To dobry moment do przypomnienia o tym, że pisaliśmy również o dronach dla dzieci i rzuciliśmy okiem na drony DJI.

Marcin Hołowacz, dziennikarz Gadżetomanii