Drony DJI. Najciekawsze modele godne uwagi

Dron DJI Air 2S

DJI Air 2S to przemyślany design, solidna konstrukcja oraz maksymalna prędkość w okolicach 68 km/h. Taki dron potrafi być naprawdę szybki, a deklarowany przez producenta zasięg wynosi 8 km, co raczej należy traktować jako wartość maksymalną, z której nie korzysta się zbyt często. Pojemność akumulatora wynosi 3500 mAh, a czas lotu podawany przez DJI to 31 minut w idealnych, bezwietrznych warunkach.

DJI Air 2S został wyposażony w 1-calowy sensor CMOS. Użytkownik może cieszyć się nagrywaniem filmów 5.4K w 30 fps lub 4K w 60 fps, co przekłada się na szansę tworzenia materiałów bardzo wysokiej jakości i potencjalnego spełnienia swoich kreatywnych ambicji. Oczywiście nie brakuje różnego rodzaju ułatwień i przydatnych funkcji, jak chociażby śledzenie ruchomych obiektów, inteligentny HDR ze zwiększoną rozpiętością tonalną, czy np. funkcja Spotlight 2.0, czyli możliwość swobodnego latania dronem przy jednoczesnym zablokowaniu kamery na określonym celu. Cena DJI Air 2S znajduje się w okolicach 5 000 zł.

DJI Mavic 3

Przeszliśmy do opcji dla osób, które traktują temat latania dronem bardzo poważnie. Nie jest to zasadą, lecz DJI Mavic 3 często zainteresuje profesjonalistów zajmujących się m.in. tworzeniem filmów wysokiej jakości. Sprzęt został wyposażony w kamerę 20 Mpix i daje możliwość nagrywania filmów 4K w 120 klatkach na sekundę. Zainteresowane tym osoby mogą skorzystać również z rozdzielczości 5.1K w 50 fps. Warto zaznaczyć, że kamera L2DC-20c od Hasselblad została wyposażona w profesjonalną matrycę CMOS 4/3, co ma pozytywny wpływ na uzyskiwaną jakość.

Można jeszcze zaznaczyć, że druga kamera w DJI Mavic 3 pozwala uzyskać 28-krotny zoom hybrydowy. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie bezpieczeństwa, dron został wyposażony w precyzyjne wykrywanie przeszkód. Oznacza to, że dzięki swojemu oprogramowaniu oraz specjalnym czujnikom jest w stanie uniknąć potencjalnej kolizji z jakimś obiektem. Pojemność akumulatora wynosi 5000 mAh, a czas lotu podawany przez producenta to 46 minut. Oczywiście będzie to zależne od panujących w danej chwili warunków pogodowych. Cena DJI Mavic 3 znajduje się w okolicach 10 000 zł.

DJI Mini 3 Pro

Nie każdy jest zainteresowany tymi największymi dronami, a dzięki temu, że wybór w tego typu produktach jest naprawdę spory, nie ma przeszkód do skierowania swojego wzroku na modele z kategorii mini. W przypadku marki DJI za dobry przykład może posłużyć Mini 3 Pro. Jest to kompaktowy, wyjątkowo lekki dron o wadze 249 g, który da się łatwo zabierać ze sobą w podróż.

Oczywiście nie zabrakło takich dodatków jak na przykład obsługa trzykierunkowego wykrywania przeszkód. Jest też wsparcie funkcji FocusTrack, MasterShots, True Vertical Shooting. Prędkość DJI Mini 3 Pro w idealnych bezwietrznych warunkach sięga 21 km/h, a deklarowany czas pracy wynosi 34 minuty. Dobrą jakość obrazu zapewnia kamera 48 Mpix. Dron pozwala nagrywać filmy 4K w 60 klatkach na sekundę. Cena DJI Mini 3 Pro znajduje się w okolicach 5 000 zł.

Marcin Hołowacz, dziennikarz Gadżetomanii