Jaki dron dla dzieci? Ciekawe i niedrogie modele

Dron DJI Ryze Tello jest kompaktowych rozmiarów, nie ma slotu na kartę SD, a sterowanie oraz udostępnianie obrazu przebiega za pośrednictwem smartfona. To idealne urządzenie do tego, żeby względnie niewielkim kosztem rozpocząć przygodę z tematem dronów. Pojemność akumulatora wynosi 1100 mAh, a czas lotu to mniej więcej 13 minut. Dron ma efektowne, intuicyjne funkcje, jak chociażby start z dłoni, co oznacza, że gdy wspomniana funkcja jest włączona wystarczy nim podrzucić i dron rozpocznie swój lot. Cena takiego urządzenia znajduje się w okolicach 500 zł.