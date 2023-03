W programie pilotażowym bierze udział ok. 500 policjantów oraz osób odpowiadających za organizację służby. Pojawienie się nowego systemu informatycznego pozwoli wesprzeć funkcjonariuszy w wykonywaniu podstawowych czynności służbowych "na ulicy" oraz w trakcie patroli drogowych .

Jak wynika z oficjalnego komunikatu prasowego policji, program pilotażowy rozpoczął się 27 marca 2023 r. Funkcjonariusze, którzy realizują zadania o charakterze patrolowo-interwencyjnym, dzielnicowi oraz pracujący w ruchu drogowym otrzymali niezbędne urządzenia mobilne do obsługi nowego systemu. Można z nich wyczytać jakie zadania czekają na realizację oraz uzyskać informacje niezbędne do ich wykonania .

Wdrożenie modułu zadaniowego w e-Notatniku "powoli na rezygnację z ceduły patrolowej, a jednocześnie ograniczy o blisko 30 proc. zapisy w dotychczasowym notatniku służbowym" – czytamy w komunikacie. Pierwsze jednostki, które będą sprawdzać, jak na co dzień pracuje się z wykorzystaniem e-Notatnika to:

Łącznie do systemu trafią trzy moduły funkcjonalne: zadaniowy, dokumentacyjny oraz dokumentacji akcesoryjnej z przebiegu służby (np. notatki, raporty, zestawienia itp.). Prace nad drugim z nich wprawdzie już trwają, jednak zostanie on oddany do użytku po pozytywnej weryfikacji pierwszego modułu zadaniowego.