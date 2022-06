Ekologiczne Luftwaffe. Niemcy prowadzą testy z zieloną energią

"Przejście z paliwa na bazie ropy naftowej na zrównoważone paliwa odgrywa dużą rolę w wysiłkach lotnictwa mających na celu ograniczenie emisji CO2 . Nasze samoloty rządowe są już dopuszczone do korzystania SAF. Współpracując ściśle z branżą, jesteśmy chętni do ostatecznej certyfikacji również A400M" – powiedział gen. Ingo Gerhartz, dowódca niemieckich sił powietrznych.

Po zakończeniu testów samoloty A400M zostaną formalnie dopuszczone do lotów bazujących na mieszance zawierającej do 50 proc. SAF. Na tym ambitne plany się nie kończą. Airbus, OCCAR i A400M Nations są zaangażowane we wstępne rozmowy , których celem jest opracowanie mapy drogowej w kierunku certyfikacji i wykorzystania operacyjnego 100 proc. SAF.