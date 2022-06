Japonia zrzuci gigantyczną turbinę do oceanu. To nieograniczone źródło energii

Firma Ishikawajima-Harima Heavy Industries – obecnie znana po prostu jako IHI Corporation – pracuje nad tą technologią już od ponad dziesięciu lat, a w 2017 r. nawiązała współpracę z organizacją NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), aby przetestować swoje projekty. W lutym system przeszedł ważny etap, kończąc pomyślnie trwające trzy i pół roku testy terenowe na wodach u południowo-zachodnich wybrzeży Japonii. Projekt został opisany w serwisie Science Alert.

Po przymocowaniu do dna oceanu za pomocą liny kotwicznej i kabli zasilających urządzenie może się orientować w taki sposób, aby znaleźć najbardziej efektywną pozycję do generowania energii z impulsu prądu głębinowego i skierować ją do sieci. Stwierdzono, że przy przepływie od dwóch do czterech węzłów (około jednego do dwóch metrów na sekundę) Kairyu jest w stanie wygenerować moc 100 kilowatów.