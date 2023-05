Elektrownia Billa Gatesa. "Przełom w energetyce jądrowej"

W stanie Wyoming powstaje Natrium – to rewolucyjny reaktor jądrowy : wydajny, niezawodny, bezpieczny i jeszcze bardziej ekologiczny. Bill Gates, będący jednym z głównych inwestorów tego przedsięwzięcia, nazywa go "kolejnym przełomem w energetyce jądrowej". Ostatnio miliarder wybrał się na miejsce i zdał z tej wizyty relację na swoim blogu .

Bill Gates znajduje się wśród największych entuzjastów energii atomowej. Twierdzi, że stanowi ona najskuteczniejszy i najefektywniejszy sposób na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię, a równocześnie jest odpowiedzią na zdecydowanie za dużą emisję dwutlenku węgla. Jak napisał w swojej książce "Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej", nie ma drugiego źródła energii, które byłoby tak czyste, niezawodne i gotowe do wykorzystania już teraz.

Podobnie jak inne elektrownie jądrowe, Natrium generuje ciepło poprzez rozszczepianie atomów uranu i wykorzystuje je do zamiany wodę w parę, która to porusza turbinę, co pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej. Tutaj jednak podobieństwa się kończą.