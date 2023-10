Elektrycznym rowerem na szlak. To już nie problem

Piwniczna-Zdrój, malownicze miasto położone na południu Polski, znane jest nie tylko z przepięknych górskich szlaków i atrakcji dla miłośników pieszych wędrówek. Coraz częściej staje się ono celem podróży dla entuzjastów rowerów elektrycznych , zwanych e-bike'ami. To wszystko dzięki nowym, innowacyjnym ładowarkom do tych jednośladów, które zostały zainstalowane na szlakach i szczytach górskich tego regionu we wrześniu 2023 r. Powstały one dzięki współpracy z firmą Bosch eBike Systems.

Modele eMTB są wyposażone w silniki o mocy do 250 W, które pozwalają pokonywać nawet strome wzniesienia. Zainteresowanie rowerami elektrycznymi wpłynęło również na rozwój turystyki górskiej. Piwniczna-Zdrój jest na to doskonałym przykładem.

– Obecnie mamy cztery działające ładowarki, a piąta zostanie wkrótce uruchomiona. To innowacyjne rozwiązanie w górskiej gminie udało się zainicjować dzięki pasjonatom z Rowerowej Doliny, która działa na rzecz popularyzacji jazdy na rowerze górskim w okolicy, organizuje wycieczki rowerowe i prowadzi wypożyczalnie e-bike, oraz marce Bosch, która dostarcza systemy napędu do e-rowerów. To projekt powstały we współpracy z naszym urzędem. Co ważne, każda ładowarka umożliwia jednoczesne ładowanie czterech jednośladów – dodaje.