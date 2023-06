Thoemus Twinner T1 Pro. Luksusowy rower za 45 tys. zł

Czego można oczekiwać od roweru? Okazuje się, że możliwości jest naprawdę wiele. Dowodem na to jest Thoemus Twinner T1 Pro, czyli luksusowy rower elektryczny, którego cena rozpoczyna się od 9750 franków szwajcarskich , czyli blisko 45 tys. zł.

T1 Pro zbudowany jest w oparciu o system Twinner Carbon System. Oznacza to, że oprócz ramy, z włókna węglowego wykonano też widelec, kierownicę i koła. Mimo to cała konstrukcja jest dość masywna - waży 32,2 kg.

Jak czytamy w serwisie New Atlas, na prędkość roweru nie ma co narzekać. Jest w stanie w ciągu 3,6 sekundy rozpędzić się do prędkości 45 km/h. Rower posiada 12-biegową przekładnię Pinion i napęd Gates CDX Carbon Belt.