Energetyka wiatrowa przyniesie oszczędności. Chodzi o miliardy

Energetyka wiatrowa w ostatnich latach nie miała w Polsce łatwo. Obowiązująca od 2016 roku ustawa 10H w znacznym stopniu ograniczyła możliwości rozwoju tej dziedziny. Przepisy te zakładają, że elektrownie wiatrowe muszą być oddalone od zabudowań o odległość równą dziesięciokrotności wysokości wiatraka. Oznacza to, że farmy wiatrowe można ustawiać w odległości nawet ponad dwóch kilometrów od budynków.

- Rząd przyjmując ustawę 10H pozwoli polskim rodzinom i przedsiębiorcom zaoszczędzić 14 mld złotych. Nie dziwi więc nikogo, że cała branża wiatrowa, ale też przemysł, samorządy, czy wreszcie społeczeństwo oczekują jak najszybszego odblokowania rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. To z jednej strony wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i niezależności naszego kraju od surowców z Rosji, z drugiej –-najlepsze lekarstwo na obniżenie rachunków za prąd. Energia z wiatru jest dziś pięć razy tańsza od energii ze źródeł konwencjonalnych, a nowe inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie to więcej zielonej i taniej energii i niższe rachunki za prąd - mówi Janusz Gajowiecki.

Zdaniem prezesa PSEW zmiany ustawowe odblokują liczne inwestycje. Do roku 2030 mogłoby powstać od 6 do 10 GW nowych mocy w lądowych farmach wiatrowych. W połączeniu z elektrowniami wiatrowymi, które już funkcjonują, dałoby to łączną moc rzędu 18 - 20 GW. Ponadto rozwój elektrowni wiatrowych mógłby pomóc uniezależnić się od węgla.