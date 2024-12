Energia elektryczna ze śniegu? W Japonii to możliwe

naturalnie Materiał powstał w ramach akcji ekologicznej

Te nietypowe plany zostały przedstawione przez The Japan Times. Naukowcy z japońskiego miasta Aomori, położonego na północy wyspy Honsiu, rozpoczęli badania nad produkcją energii elektrycznej ze zgromadzonego tam śniegu. Ten projekt ma na celu nie tylko rozwiązanie ewentualnych problemów z niedoborem energii, ale również efektywne wykorzystanie ogromnej ilości śniegu, która spada w tym jednym z najbardziej zaśnieżonych miast na świecie.

Czy wytwarzanie energii ze śniegu jest możliwe?

Według serwisu Interesting Engineering, Aomori co roku obficie zasypywane jest śniegiem – od 7 do 8 metrów rocznie. The Japan Times informuje, że w poprzednim roku podatkowym, zakończonym w marcu zeszłego roku, koszty usuwania śniegu wzrosły do rekordowych poziomów 5,9 miliarda jenów, co stanowi około 200 milionów złotych. Ogromne ilości śniegu są zazwyczaj usuwane przez pługi i ciężarówki, po czym wrzucane do morza. To zdecydowanie czasochłonne i kosztowne procesy.

Zespół złożony z naukowców z start-upu Forte Co. i Uniwersytetu Elektrokomunikacji w Tokio dostrzega potencjał w innym sposobie wykorzystania śniegu, planując zamianę go na energię elektryczną poprzez wykorzystanie różnicy temperatur pomiędzy zgromadzonym śniegiem a otaczającym go powietrzem. W grudniu 2022 roku rozpoczęli eksperymenty nad tym właśnie podejściem. Zamierzają użyć dużych ilości zgromadzonego śniegu oraz zewnętrznego powietrza do napędzania turbiny produkującej energię.

Jak Japończycy produkują energię ze śniegu?

Zmagazynowany śnieg umieszczono w basenie na terenie nieczynnej szkoły podstawowej, zabezpieczonym materiałami izolacyjnymi, aby utrzymać odpowiednią temperaturę. W celu wytwarzania prądu konwekcyjnego do turbin, różnice pomiędzy wilgotnym, zimnym powietrzem ze śniegu a ogrzewanym przez Słońce powietrzem są kluczowe. Naukowcy wprowadzili specjalne rurki do cyrkulacji cieplnej wokół śniegu. To umożliwi obracanie się turbiny i produkcję energii elektrycznej.