Fala odejść z Open AI. Jan Leike tłumaczy powody rezygnacji z pracy w firmie

W OpenAI zespół odpowiedzialny za rozwój i nadzór nad "superinteligentnymi" systemami AI, zwany Superalignment, napotykał poważne problemy z dostępem do obiecanych zasobów. Pomimo że miało im zostać przyznane 20% zasobów obliczeniowych firmy, ich prośby były często odrzucane, co utrudniało realizację projektów. Ten oraz inne problemy doprowadziły do rezygnacji kilku członków zespołu w tym tygodniu. Odszedł jego współkierownik Jan Leike, były badacza DeepMind. Wyjawił on, że jego rozstanie z firmą było wynikiem różnic zdań na temat priorytetów OpenAI. Dotyczyły one szczególnie niewystarczających jego zdaniem przygotowań do wprowadzania kolejnych generacji modeli AI.