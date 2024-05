Główny naukowiec odchodzi z OpenAI. Jego miejsce zajmie Polak

Ilya Sutskever był współzałożycielem OpenAI i jego głównym naukowcem. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Toronto, jest uznawany za jednego z najwybitniejszych umysłów w dziedzinie AI, mając na swoim koncie m.in. pracę nad systemem rozpoznawania obrazów ImageNet oraz sztuczną inteligencją do gry AlphaGo od DeepMind.

Odejście Sutskevera jest kulminacją zmian, które wynikły z wewnętrznych konfliktów i różnic zdań na temat przyszłości OpenAI. Te spory doprowadziły do chwilowego zwolnienia Sama Altmana, CEO firmy. Jednak po interwencji inwestorów i groźbach sprzedaży udziałów, Altman został przywrócony na stanowisko, a większość poprzedniego zarządu zrezygnowała. Jednym z odpowiedzialnych za to zamieszanie był Sutskever, były już członek zarządu. Media donosiły dodatkowo, że od tamtego czasu naukowiec praktycznie nie przebywał w biurze, a jego obowiązki wypełniał Polak, Jakub Pachocki. Teraz ma go zastąpić na stanowisku głównego naukowca.