Farma stanęła na terenie kopalni. Tani prąd dla tysięcy domów

Jak podaje serwis epoznan.pl, budowa farmy fotowoltaicznej PV Gryf rozpoczęła się w styczniu 2021 r. Wiosną 2023 r., po ponad dwóch latach prac obiekt został podłączony do sieci energetycznej, następnie właściciel otrzymał prawo do użytkowania go. Grupa Electrum deklaruje, że w ciągu roku farma fotowoltaiczna PV Gryf będzie w stanie zapewnić energię elektryczną dla 10 tys. gospodarstw domowych.