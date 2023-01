Farmy wiatrowe nie pracują. Mamy nadmiar energii

Farmy wiatrowe w Polsce wyhamowały i to całkiem mocno. Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały o redukcji generacji farm wiatrowych w dniach 30 grudnia 2022 r. - 1 stycznia 2023 r. Ma to związek z wysoką produkcją energii ze źródeł wiatrowych oraz przewidywanym niskim zapotrzebowaniem odbiorców we wspomnianym okresie.