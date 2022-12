Elektrownie wiatrowe a oszczędności. Nawet 7 mld zł rocznie

Z analizy przygotowanej przez firmę Aurora i Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wynika, że gdyby nowelizację ustawy odległościowej przeprowadzić jeszcze w grudniu 2022 r., koszt dla polskiej gospodarki z tytułu pozyskiwania energii elektrycznej w latach 2026-2030 spadłby o 7 mld zł w porównaniu do sytuacji, gdyby nowelizacji dokonano po wyborach jesienią 2023 r. Gdyby decyzję o zmianie przepisów przełożyć do grudnia 2024 r., koszty produkcji energii wzrosłyby o 13 mld zł w stosunku do wprowadzenia nowych zasad jeszcze w bieżącym roku.