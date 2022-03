Fińska modernizacja Mosina. Od tego karabinu zginęły tysiące Rosjan

Dość szybko arma fińska zaczęła myśleć o pozyskaniu czegoś lepszego, ale barierą był brak środków finansowych. Jedyne co pozostało to modernizacja posiadanych Mosinów i w ten oto sposób w 2024 roku przyjęto pierwszy wariant M24, który charakteryzował się poprawionym mechanizmem spustowym oraz wymienioną lufą kupioną za granicą lub produkowaną przez ówczesny warsztat Suojeluskuntain Ase- ja Konepaja Osakeyhtiö bardziej znany dzisiaj jako słynąca z karabinów snajperskich firma SAKO.

Do modernizacji używano części z posiadanych zapasów oraz Finowie skupili blisko drugie tyle karabinów z całej Europy. Nie było to trudne zadanie, ponieważ wiele państw chciało się Mosinów pozbyć ze względu na przejście na inne wzory uzbrojenia.

Następna wersja produkowana od 1928 roku to M27 charakteryzująca się skróceniem lufy do 685 mm długości i delikatnymi poprawkami w przyrządach celowniczych i mocowaniu okładzin lufy. Bardzo podobny proces modernizacyjny prowadziła gwardia narodowa w postaci karabinów M28, które wyewoluowały w model M28/30.

Nowe przyrządy charakteryzowały się podziałką w zakresie 200-1000 m, ale po prawej strony nastawa miała przeskok co 100 m, a po lewej były gęstsze nacięcia co 25 m. Pozwalało to na bardzo precyzyjne ustawienie przyrządów, podczas gdy nawet dzisiaj standardowe przyrządy celownicze w broni wojskowej zazwyczaj mają przeskok co 100 m.