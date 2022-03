Żołnierz ze starym karabinem Mosin. To broń najlepszych snajperów świata

Widoczna na zdjęciu broń to karabin Mosin wz. 1891, znany też pod nazwą Mosin-Nagant. Sfotografowany egzemplarz to wersja wyborowa , wyposażona w celownik PU.

Karabin Mosin to broń powtarzalna – po każdym strzale wymaga ręcznego wyrzucenia łuski i wprowadzenia do komory nowego naboju. Naboje pobierane są z 4-nabojowego, stałego magazynka, a w pełni załadowany Mosin daje strzelcowi do dyspozycji 5 naboi – piąty, który nie mieści się w magazynku, ładowany jest do komory nabojowej.