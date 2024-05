Flagowe smartfony mogą być jeszcze droższe. Jaka jest tego przyczyna?

Qualcomm przygotowuje się do premiery swojego najnowszego mobilnego układu SoC, Snapdragon 8 Gen 4, którego oficjalna prezentacja planowana jest na październik 2024 roku. W branży panuje przekonanie, że Qualcomm zdecyduje się na wykorzystanie własnych konstrukcji oraz niestandardowych rdzeni Oryon, co może mieć bezpośredni wpływ na wzrost cen flagowych smartfonów.

Snapdragon 8 Gen 4 to układ, który będzie produkowany przy użyciu technologii litografii 3 nm firmy TSMC. W efekcie oczekuje się, że dzięki temu nadchodzący SoC zapewni lepszą wydajność. Może to jednak także sprawić, że będzie on droższy w produkcji, co z pewnością wpłynie na ostateczne ceny flagowych telefonów.