Sony Xperia 1 VI już oficjalnie. Sprawdź cenę i specyfikację

Wiele osób uważa, że każdy teleobiektyw w smartfonie to "zoom optyczny". W większości przypadków to błędne przekonanie. Firmy takie jak Samsung, Apple czy Xiaomi używają obiektywów z węższym kątem widzenia niż aparaty główne, ale są to soczewki stałoogniskowe, które nie oferują płynnej regulacji przybliżenia optycznego. Prawdziwy zoom optyczny właśnie na tym polega.