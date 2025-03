Folia i pianka. Sekretny sposób na czystą płytę indukcyjną

Mycie płyty indukcyjnej to zagadnienie, które często stawia jej właścicieli przed wyzwaniem. Czysta i lśniąca, ciemna płyta indukcyjna to ozdoba każdej kuchni. Jednak łatwo się rysuje, więc do jej czyszczenia trzeba podchodzić delikatnie. Na szczęście jest to prostsze, niż się wydaje — potrzebujesz tylko folii spożywczej i pianki myjącej.