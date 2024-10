Fotowoltaika a temperatura dachu. Co warto wiedzieć?

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu ma wpływ na temperaturę powierzchni budynku, co może przynieść zarówno korzyści, jak i pewne wyzwania. Przede wszystkim, panele fotowoltaiczne działają jak bariera, która chroni dach przed bezpośrednim nasłonecznieniem, redukując ilość promieniowania słonecznego docierającego do dachu. W rezultacie, w upalne dni, temperatura powierzchni dachu może być niższa, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku. Badania pokazują, że fotowoltaika może obniżyć temperaturę dachów o kilka stopni Celsjusza, co jest szczególnie korzystne w miejscach o gorącym klimacie.