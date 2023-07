Fotowoltaika i turbina wiatrowa w jednym. Hybrydowy system z Indii

Jak czytamy w pv-magazine India, firma z siedzibą w Telanganie połączyła fotowoltaikę z turbinami wiatrowymi na potrzeby generacji odpowiedniej mocy oświetlenia ulicznego. System wdrażany przez hinduską firmę to system off-grid, co oznacza, że nie jest podpięty do sieci dystrybucyjnej, zamiast tego magazynuje on nadmiar energii i wykorzystuje ją wówczas, gdy nie może jej generować.