Fotowoltaika ma jedną poważną wadę. Mało kto o niej wie

Energetyka odnawialna to przyszłość. W ciągu kilku dekad odnawialne źródła energii najprawdopodobniej zdominują proces produkcji prądu na świecie. Należy jednak mieć świadomość różnych wyzwań, jakie niesie za sobą rozwój tych technologii. W kontekście OZE wiele mówi się o konieczności usprawnienia metod recyklingu, aby stały się one bardziej efektywne. To jednak nie jedyny problem.