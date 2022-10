Ustawa 10H uzależnia nas od Rosji. Mocne słowa na PRECOP 27

Branża energetyki wiatrowej od długiego czasu zmaga się z problemami, które powoduje ustawa odległościowa. Zasada 10H mówi o tym, że odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań musi wynosić co najmniej dziesięciokrotność wysokości takiego wiatraka. W praktyce sprawia to, że trudno znaleźć lokalizację, która spełniałaby te warunki. Z zasady tej wynika, że odległość wiatraków od zabudowań powinna wynosić ok. dwóch kilometrów.

Poluzowanie zasad dotyczących lokalizacji wiatraków i zmniejszenie wymaganej odległości wiatraków od budynków mieszkalnych do 500 metrów mogłoby pozwolić na uruchomienie wielu nowych obiektów. Szacuje się, pozwoliłoby to na zainstalowanie od sześciu do dziesięciu gigawatów mocy w energetyce wiatrowej do 2030 r. Wówczas, łącznie z zainstalowanymi już turbinami, moc elektrowni wiatrowych w Polsce wnosiłaby ok. 16-20 GW.