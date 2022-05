Fotowoltaika obowiązkiem? Chce tego pięć krajów Unii

Pod listem skierowanym do Komisji Europejskiej podpisali się przedstawiciele Litwy, Hiszpanii, Belgii, Austrii i Luksemburga. Chcą oni, by do 2030 roku osiągnąć moc zainstalowaną w fotowoltaice na poziomie 1 TW. Ich zdaniem można to osiągnąć między innymi przez zbudowanie 70 milionów dachowych instalacji.