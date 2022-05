Deklaracja do CEEB. Czasu coraz mniej, a kara sięga 5000 zł

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, w skrócie CEEB, ma być obszerną bazą danych, w której zgormadzone zostaną informacje na temat źródeł ciepła w budynkach na terenie Polski - zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Pozwoli to na określenie zapotrzebowania na podejmowanie działań związanych z wymianą urządzeń grzewczych na bardziej ekologiczne.

Deklaracje do CEEB można składać od lipca 2021 roku. W przypadku osób, które są właścicielami lub zarządcami już istniejących budynków, w których funkcjonuje źródło ciepła, mają czas do końca 2022 roku na złożenie dokumentów. Natomiast właściciele i zarządcy budynków nowych, gdzie źródło ogrzewania będzie uruchamiane po raz pierwszy, muszą złożyć deklarację w ciągu 14 dni od jego uruchomienia.

Deklaracja do CEEB dotyczy nie tylko źródeł uznawanych za nieekologiczne. Należy umieścić w niej informacje na temat wszystkich urządzeń grzewczych wykorzystywanych w budynku. W dokumencie zaznacza się także liczbę funkcjonujących urządzeń oraz jego funkcję - czy służy do podgrzewania wody użytkowej, czy do ogrzewania budynku. W deklaracji wyróżnione są następujące grupy źródeł ciepła: