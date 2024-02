Wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii sprzyja rosnącej popularności technologii fotowoltaicznych. Nie ograniczają się one wyłącznie do tradycyjnych instalacji na dachach czy balkonach, ale także obejmują coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. Wśród nich znajdują się ogniwa perowskitowe, które dzięki swoim unikalnym właściwościom mają potencjał, by zyskać jeszcze większe grono entuzjastów.