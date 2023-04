Gadżety dla miłośników kawy. Te propozycje cię zaskoczą

Przygotowanie kawy to generalnie prosty proces, do którego nie są potrzebne dodatkowe gadżety. Pomijając różnego rodzaju metody zaparzania, które wymagają innych naczyń lub urządzeń (np. ekspresy automatyczne lub kolbowe), parzenie kawy i całą otoczkę jej spożywania można urozmaicić ciekawymi gadżetami. Czym zatem warto się zainteresować, będąc kawoszem?

Przenośny młynek do kawy

Pogoda za oknem z dnia na dzień staje się coraz bardziej sprzyjająca do krótszych lub dłuższych wypadów. Wielbiciele kawy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że każda tego typu wyprawa często oznacza rozstanie z ulubionym napojem przygotowywanym w domu. Dzięki elektrycznemu przenośnemu młynkowi do ziaren, swoją ulubioną kawę można zabrać ze sobą właściwie wszędzie.

Najtańsze tego rodzaju urządzenia można kupić w cenie poniżej 100 zł i są one wyposażone we wbudowany akumulator litowo-jonowy (taki sam, jaki znajdziemy w telefonach). Oznacza to, że elektryczny młynek do kawy można naładować (zwykle przez uniwersalne złącze USB-C) raz – i używać przez cały tydzień przy mieleniu średnio 3 razy dziennie standardowej porcji kawy (ok. 20 g).

Przenośny elektryczny młynek do kawy. © Aliexpress

Przenośny młynek do kawy to proste urządzenie, które z uwagi na niewielkie wymiary można spakować nawet do małego plecaka (co docenią m.in. rowerzyści, wybierający się na dłuższe trasy). Większość urządzeń jest przystosowana do mycia w zmywarkach (część na ziarna), a przy tym posiada diodę informującą o stanie baterii.

Waga kuchenna do kawy – gadżet dla kawoszy

Zainteresowani alternatywnymi sposobami parzenia kawy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważna dla smaku naparu jest ilość przygotowanych ziaren do zmielenia. O ile w przypadku ekspresów automatycznych na ten parametr rzadko zwraca się uwagę, tak np. dla manualnych metod przelewowych, waga kuchenna jest kluczowym gadżetem.

Waga do kawy. © Aliexpress

Wybierając wagę do kawy warto zwrócić uwagę przede wszystkim na dokładność pomiaru. Im jest ona wyższa, tym lepiej. Dokładność na poziomie 0,1 g pozwoli zapanować nad smakiem naparu zanim jeszcze ziarna trafią do młynka. Producenci często oferują też wagi z wbudowanym czasomierzem. Jego obecność docenisz, kiedy zechcesz kontrolować czas parzenia kawy przy jednoczesnym pomiarze jej wagi.

Przenośny ekspres do kawy – na krótkie i długie wyjazdy

To kolejny gadżet dla kawoszy, który razem z przenośnym młynkiem do kawy tworzy zestaw, z którego ucieszy się każdy wielbiciel tego pobudzającego naparu. Świeżo zmielone ziarna można wykorzystać do manualnego przyrządzenia espresso – często bez dostępu do prądu.

W sieci znajdziemy podstawowe przenośne ekspresy w cenie ok. 200 zł, które działają na zasadzie french-pressu. Różnią się od nich tym, że swobodnie można je przewozić bez ryzyka uszkodzenia, a to z uwagi na ich konstrukcję.

Przenośny ekspres do kawy. © Aliexpress

Bez trudu można jednak znaleźć droższe rozwiązania (ok. 400 zł), które potrzebują energii elektrycznej do pracy. To niewielkie przenośne urządzenia, które parzą kawę pod ciśnieniem 15 barów – a to już wystarcza do przyrządzenia wspomnianego espresso (min. 9 barów). Każde z tych urządzeń – bez względu na obecność zasilania – ma tę zaletę, że pozwala przyrządzić swoją ulubioną kawę w wygodny sposób, w specjalnie przygotowanej do tego konstrukcji. Ważną cechą jest też ich przenośny charakter. Producenci dbają o to, aby tego typu urządzenia zajmowały jak najmniej miejsca, a przy tym były użyteczne.

Norbert Garbarek, dziennikarz Gadżetomanii