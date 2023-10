Gaming room. Jak go urządzić?

Pasjonaci gier uwielbiają spędzać całe godziny przed komputerem. Istotne jest więc to, aby ich pokój był funkcjonalny. Jeżeli mamy możliwość wyboru pomieszczenia, postawmy na większy metraż. W ten sposób zapewnimy sobie większy komfort, choćby ustawiając biurko w odpowiedniej odległości od łóżka czy drzwi. Jeżeli korzystamy z gogli VR, weźmy pod uwagę nie tylko wielkość pokoju, ale również meble. Nie powinno być ich zbyt dużo ze względu na bezpieczeństwo. Trzeba też zadbać o optymalny dystans między siedziskiem a ekranem komputera – najlepiej ok. 50 cm.

Biurko dla gracza

W pokoju gamingowym to zdecydowanie najważniejszy mebel. Jego wybór nie może być więc przypadkowy. Warto zainwestować w biurko z szerokim blatem, który pomieści nawet dwa monitory. Ciekawym rozwiązaniem będzie pulpit z powłoką ochronną, a także system elektrycznej regulacji wysokości – zwróćmy jednak uwagę na to, by silnik pracował cicho. Poza standardowymi częściami komputera na pulpicie musi być miejsce na inne urządzenia, takie jak głośniki, mikrofon, pamięć wewnętrzną czy drukarkę laserową. Nie zapomnijmy o podkładce pod mysz wykonanej z antypoślizgowej powierzchni. Kluczową cechą biurka do gier jest wytrzymałość, dlatego szukajmy mebli mających stalową konstrukcję ramy oraz wyposażonych w miniaturowe wzmocnienia.

Fotel gamingowy

Każdy, kto spędza wiele godzin przed komputerem, powinien zainwestować w wygodne siedzisko. Takim przykładem jest fotel Corsair T3 Rush wyposażony w składane oparcie, płynną regulację wysokości, tapicerkę z oddychającego materiału oraz anatomiczne poduszki podpierające plecy i kark. Siedzisko można łatwo dopasować do wzrostu lub wagi. Model ten jest w stanie utrzymać ciężkość nawet do 120 kg. Jeśli gracz zechce zregenerować się między kolejnym meczem lub pojedynkiem, w każdej chwili może rozłożyć oparcie. Wyprofilowany i sportowy kształt fotela zapewnia komfort podczas rozrywki. Kręgosłup zawsze wraca do swojej naturalnej pozycji, a całonocne szaleństwo przed monitorem nie kończy się pogłębianiem wad postawy. Profesjonalne fotele dla graczy dostępne są m.in. w sklepach RTV EURO AGD.

Kolekcja gier PS4

W pokoju komputerowego maniaka nie może oczywiście zabraknąć regału wypełnionego książkami, podręcznikami oraz różnymi akcesoriami. Nad biurkiem warto zawiesić półki i zapełnić je kolekcją ulubionych gier Playstation. W sklepach RTV EURO AGD znajdziemy angażujące gry na PS4, m.in. "Assassin’s Creed Mirage", "Prince of Persia The Lost Crown", "LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów" czy "Dziedzictwo Hogwartu". Wielbicielom piłki nożnej spodoba się GRA PS4 "FIFA 23" – to kolejna odsłona popularnego tytułu, który dostarcza wielu emocji. Gracze tworzą własne drużyny składające się z ulubionych piłkarzy i biorą udział w najważniejszych piłkarskich zawodach świata. Mało tego, po raz pierwszy w historii mogą poprowadzić klub żeński, a to wszystko przy ulepszonej mechanice rozgrywki!

Autor: Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska

Materiał sponsorowany przez Euro-net