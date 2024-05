Gemini Advanced. Oficjalna polska wersja i nowe funkcje AI od Google

Podczas wydarzenia Google I/O 2024 firma ogłosiła, że liczba języków obsługiwanych przez Gemini Advanced wzrosła do 35, a wśród nich znalazł się polski. Powinno to skutkować lepszym zrozumieniem polskich zapytań i zmniejszeniem liczby błędów językowych. Wcześniej teoretycznie możliwa była rozmowa z Gemini Advance po Polsku, jednak model AI od Google po prostu tłumaczył na bieżąco swoje własne odpowiedzi.

Interesującym faktem jest to, że aplikacja Gemini na Androida została niedawno w pełni przetłumaczona na polski. Chociaż z powodu regulacji unijnych nie jest ona oficjalnie dostępna w Polsce, można ją łatwo zainstalować ręcznie.

Gemini Advanced w nowej wersji Gemini 1.5 Pro oferuje najobszerniejsze okno kontekstowe na świecie, wynoszące milion tokenów. Oznacza to, że sztuczna inteligencja może analizować ogromne ilości danych w ramach jednego zapytania. Dla porównania, konkurencyjny model GPT-4 ma okno o wielkości 128 tys. tokenów.

Google zapowiedział wprowadzenie funkcji Gems, która pozwoli na tworzenie specjalizowanych wersji asystenta AI do wykonywania określonych zadań. Sztuczna inteligencja Gemini będzie mogła wcielać się w różne role, takie jak trener fitness, partner kodowania, nauczyciel czy instruktor gotowania, na wzór usługi GPTs firmy OpenAI.

Gemini Live to funkcja, która umożliwi bardziej ludzkie rozmowy głosowe z AI. Google chwali się generowaniem naturalnie brzmiącego głosu oraz możliwością prowadzenia dynamicznych konwersacji, w których wirtualny asystent może wchodzić w słowo.

W zeszłym roku Gemini zyskało obsługę rozszerzeń, które pozwalają na integrację AI z innymi aplikacjami i usługami Google’a, takimi jak Google Workspace, Mapy Google, Loty Google, Hotele Google i YouTube. Wkrótce pojawią się nowe rozszerzenia integrujące Gemini z YouTube Music, Kalendarzem, Keep i zadaniami.

Dostęp do Google Advanced w pakiecie z 2 TB danych w chmurze Google One kosztuje 97,99 zł miesięcznie, ale można go testować przez 2 miesiące za darmo.