Jak podaje Tech Crunch, intensywny nacisk na AI podczas tegorocznej konferencji Google I/O nie był zaskoczeniem, choć liczba odniesień do tej technologii była imponująca. Konferencja w większości dotyczyła użycia Gemini, czyli modelu AI od Google. Ma on znaleźć zastosowanie w wielu produktach Google, takich jak wyszukiwarka, system Android, YouTube oraz Gmail. Oto, co amerykański gigant technologiczny proponuje w tym zakresie.

Google AI w Androidzie

Podczas ostatniej konferencji deweloperów Google I/O 2024, firma zaprezentowała ewolucję swojej sztucznej inteligencji Gemini, która zastąpi dotychczasowego asystenta Google Assistant na systemie Android. Jak informuje serwis Tech Crunch, nowością jest głębsza integracja Gemini z systemem operacyjnym Android oraz aplikacjami Google, co znacząco rozszerzy możliwości użytkowników.

Użytkownicy Androida będą też niedługo mogli korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji Gemini, w tym przenoszenia generowanych przez AI obrazów bezpośrednio do aplikacji takich jak Gmail czy Google Messages. Google rozwija również opcję "Ask this video" na YouTube, dzięki czemu użytkownicy łatwiej znajdą konkretne informacje wewnątrz filmów. Dla subskrybentów Gemini Advanced dostępna będzie też opcja "Ask this PDF", ułatwiająca pozyskanie odpowiedzi z dokumentów bez konieczności przeglądania wszystkich stron.

Gmail wprowadza nowości z użyciem AI

Dzięki wykorzystaniu Gemini w aplikacji Gmail, użytkownicy będą też mogli od teraz wyszukiwać, podsumowywać i tworzyć szkice e-maili z pomocą sztucznej inteligencji. Co więcej, Gemini AI pomoże w realizacji bardziej skomplikowanych zadań, takich jak przetwarzanie zwrotów zakupów online poprzez wyszukiwanie odpowiednich paragonów w skrzynce odbiorczej i wypełnianie formularzy.

Jak Google zmieni sposób korzystania z Gmaila?

Podczas prezentacji na Google I/O pokazano, jak dzięki technologii Gemini rodzic mógł szybko zapoznać się z najnowszymi wiadomościami ze szkoły swojego dziecka, podsumowując wszystkie ostatnie e-maile od placówki. Google zaznaczyło, że technologia ta potrafi analizować załączniki, takie jak pliki PDF, dostarczając podsumowania kluczowych informacji i zadań do wykonania.

Inny przykład zastosowania Gemini to pomoc właścicielowi domu w porównywaniu ofert od wykonawców, organizowaniu paragonów i tworzeniu arkuszy kalkulacyjnych z kosztorysami. Google ogłosiło także, że technologia Gemini będzie mogła tworzyć szkice e-maili i oferować streszczenia spotkań w Google Meet.

AI w Google Maps

Wykorzystując wiedzę zgromadzoną przez bazę użytkowników Google Maps, liczącą ponad 300 milionów współtwórców, generatywne AI będzie w stanie tworzyć podsumowania miejsc. Deweloperzy nie będą już musieli sami pisać opisów, co znacząco ułatwi użytkownikom np. aplikacji do rezerwacji restauracji wybór najlepszego miejsca do jedzenia, dzięki szybkiemu dostępowi do najważniejszych informacji o lokalu.

Google wprowadza także kontekstowe wyniki wyszukiwania w API Miejsca, co umożliwi deweloperom prezentowanie recenzji i zdjęć związanych z wyszukiwaniami użytkowników.

Kwestie prywatności i dostępność

Tak szeroki dostęp do zawartości skrzynek mailowych budzi pewne obawy. Mimo że system ten jest wyjątkowo pomocny i wydajny, wielu użytkowników może nie chcieć go włączać z obawy przed tym, że AI będzie czytać wszystkie ich maile.

Oprócz Google, nad rozwiązaniami z użyciem AI pracuje wielu konkurentów, o czym świadczy niedawna konferencja OpenAI. Czy Google dzięki Gemini będzie w stanie konkurować z ich rozwiązaniami? To się dopiero okaże. Jak informuje Tech Crunch, nowa wersja Gemini 1.5 Pro będzie dostępna jako opcjonalna aktualizacja w Workspace Labs.

Źródło: Tech Crunch

Dominik Adamczyk, dziennikarz Gadżetomanii