Gigantyczny latawiec podpięty do statku? To dla oszczędności

Z pewnością ktoś mógłby zauważyć, że żagle były wykorzystywane w przeszłości, więc powrót do czegoś podobnego trudno nazwać odkryciem o wielkiej skali. Jakby się nad tym zastanowić, ostatecznie jedyne co ma znaczenie, to fakt, że istnieje szansa na zredukowanie kosztów oraz potencjalnych zanieczyszczeń związanych ze zużyciem paliwa przez statki handlowe. Niezależnie od tego czy rozwiązanie będzie swego rodzaju usprawnieniem dawnych metod, efekt powinien być pozytywny.

Cały system o nazwie Seawing został już zamontowany na Ville de Bordeaux, wykorzystywanym przez Airbus do transportowania części lotniczych. Warto wspomnieć, że jest to tak zwany rorowiec, statek typu ro-ro, co stanowi nawiązanie do angielskiego określenia "roll-on/roll off", oznaczającego dostosowanie do transportu ładunków tocznych.